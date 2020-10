Taggia, il Bastione di via Ottimo Anfossi si illumina di rosa per la lotta contro il tumore al seno

Taggia. A partire dalla serata di giovedì 1 ottobre 2020 il Bastione di via Ottimo Anfossi si illuminerà di rosa per sostenere la campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.