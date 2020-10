Taggia. Una carcassa di un mezzo pesante è rimasta incastrata sotto il ponte XXV Aprile, quello che collega via Lungo Argentina con la sponda opposta, vicino al campo da calcio “Mazzocchini”.

Il camion trascinato a valle dalla furia del torrente Argentina in piena, stanotte, è finito contro uno dei piloni, terminando la sua corsa. Non è chiaro dove si trovasse prima, forse vicino al greto del corso d’acqua in qualche zona della valle.