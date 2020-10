Taggia, cade giù da una fascia mentre lavora in campagna: anziano elisoccorso

Sanremo. C’è un anziano ricoverato al reparto Ortopedia del Santa Corona di Pietra ligure dopo una caduta. Verso le 16 sarebbe scivolato mentre lavorava nella sua campagna di regione Canelli, finendo giù da una fascia per circa tre metri.

Visto il luogo relativamente inaccessibile, la macchina dei soccorsi gestita dalla centrale del 118 a Bussana di Sanremo, ha mobilitato anche, oltre all’ambulanza e l’automedica, anche una squadra del Socalp e l’elicottero Grifo, di stanza ad Albenga.

Il primo aa arrivare sul posto, con medico a bordo, è stato il velivolo, che ha poi ospitato il ferito a bordo per il trasporto al Santa Corona. Il pensionato, che ha 75 anni, avrebbe riportato un politrauma, ma non verserebbe assolutamente in pericolo di vita.