Taggia, allerta rossa: le misure per tutelare la pubblica incolumità

Taggia. La Protezione civile della Regione Liguria ha emesso bollettino meteo che preannuncia un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con livello di allerta rossa a partire dalle 14 di venerdì 2 ottobre sino alle 6 di sabato 3 ottobre. Per tale ragione il vice sindaco del Comune di Taggia Chiara Cerri ha emesso un’ordinanza che prescrive una serie di attività finalizzate alla pubblica incolumità.

Il provvedimento prevede:

– La sospensione di qualsiasi genere di attività in alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua e/o aree marine presenti sul territorio comunale, nonché di qualsiasi attività su ponti, passerelle, arenili o luoghi simili;

– La chiusura dell’area “Darsena”, della zona pedonale della passeggiata a mare, dei mercati all’aperto, dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici e Parchi Giochi siti nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Via Borghi, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme;

– L’interdizione all’accesso e al transito alle piste ciclopedonali di Arma di Taggia e di Taggia oltre

che alla zona “Darsena” tra l’incrocio con Via Nuvoloni e Piazza Vittoria;

– La chiusura del parcheggio ubicato nella “Buca di Palazzo Spinola”, del parcheggio “Buca delle Palme”, Parcheggio di Via Tages, del Parcheggio “Quartè”, Vallone Santa Lucia lato monte;

– Il divieto del transito veicolare, pedonale e la sosta presso la foce del Torrente Argentina, le aree prospicienti i rii, la pista ciclabile fluviale e tutte le spiagge situate sul litorale di competenza del Comune di Taggia indipendentemente dal regime giuridico cui risultano assoggettate -spiagge libere, in concessione, Spiagge libere attrezzate-;

– La chiusura della via di accesso e del conseguente transito alla Località “Regianco” disponendo che il competente servizio lavori pubblici provveda ad espletare ogni utile adempimento in merito;

– Il presidio, a cura del Servizio di Protezione Civile, per tutto il termine di efficacia della presente ordinanza, degli accessi ai seguenti Ponti: 1) Romanico, 2) XXV Aprile”, 3) “Regione Prati”, con obbligo, da parte del relativo responsabile, di comunicazione del superamento delle fasce di rispetto delle acque, propedeutico all’adozione di ulteriori misure di tutela della salute pubblica;

– L’attivazione delle squadre di reperibilità adibite alla gestione delle emergenze onde consentire l’attuazione delle misure disposte con l’ordinanza in oggetto;

– I proprietari dei mezzi (veicoli, moto, biciclette…), per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza, dovranno verificare il posizionamento degli stessi procedendo alla rimozione nel caso risultassero parcheggiati nei pressi di alberi ad alto fusto o altri beni potenzialmente pericolosi se mossi dalle intemperie;

– La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed attività educative presenti sul territorio comunale con decorrenza dalle 14 del giorno 2 ottobre a tutto il 3 ottobre;

– Di disporre, a cura del competente servizio di protezione civile, le opportune verifiche in ordine all’ottemperanza al dettato delle precedenti ordinanze non revocate di sgombero e/o di inagibilità anche parziale di abitazioni;

– Lo sgombero delle abitazioni e delle attività commerciali ubicate in Rio Corneo, Località “Ferraie”, Regione “Batexiae”, Zona tra la Strada provinciale per Castellaro e il Monte “Grangie”.

Si comunica che dalle 6 del 3 ottobre alle 9 del 3 ottobre il livello di allerta passerà ad arancione salvo ulteriori comunicazioni.

L’ordinanza: 2020-001909-1