Pino a rischio crollo nel centro di Arma di Taggia, verrà abbattuto

Taggia. Un albero, appartenente al verde pubblico comunale, verrà abbattuto. Si tratta di un pino domestico che cresce in via Blengino, vicino ad altri sette esemplari simili, nel centro di Arma nei pressi della ex stazione ferroviaria.

Secondo una recente perizia di un agronomo, la pianta in questione sarebbe a imminente rischio crollo su l giardino pubblico. Per evitare danneggiamenti e soprattutto che qualcuno si faccia male, il comune ha emanato un’apposita ordinanza di abbattimento. L’intervento costerà, alle casse municipali, quasi 2000 euro.