Strade in provincia dopo il maltempo, la mappa delle chiusure

Imperia. Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato dalla serata di ieri i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Nord Italia.

A causa di pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile lungo i tratti stradali in Liguria e in Piemonte.

La statale 28 ‘ Del Colle di Nava’, è temporaneamente chiusa, in prossimità del km 65,900, in entrambe le direzioni, in località Bagnasco e al km 96,000 min località Nava, per la presenza di fango e detriti sul piano viabile.

Lungo la SS1 “Via Aurelia”, sono stati numerosi gli interventi per pioggia e allagamenti. Al momento, è temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il km 547,458 e il km 547,618 ad Arenzano e dal km 5834,400 al km 634,500, è chiusa la corsia in direzione del confine francese in località Cervo.

Lungo la statale 432 ‘ Della Bocca di Magra’, a causa dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiuso il tratto dal km 138,360 al km 143,200, in località Airole.

In Piemonte, lungo la statale 20 ‘ Del Colle di Tenda e di Valle Roja’, è temporaneamente chiuso il tratto dal km 96,000 al km 110,40, a causa delle forti precipitazioni in località Vernante. Lavori in corso già partiti sulla statale 20 per Airole. Già da questa sera sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso. Entro la giornata di lunedì previsto il transito aperto a tutti a senso unico alternato.

La statale 28 del Colle di Nava’, a causa dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa in prossimità del km 658,900 in località Bagnasco mentre è stata ripristinata la circolazione al km 78,000 circa, in località Garessio.