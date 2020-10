Monaco. «Sono orgoglioso di rappresentare ormai da tanti anni l’arte figurativa italiana nel Principato di Monaco e quest’anno ancor di più, perché grazie a questo importante invito, anche gli Artisti Contemporanei Italiani hanno una prestigiosa vetrina Internazionale». Queste le parole con cui Stefano Iori ha aperto il Gala de l’art, ringraziando Ezio Greggio per l’invito alla diciassettesima edizione del Monte-Carlo Film Festival tenutasi dal 5 al 10 ottobre presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo in rappresentanza dei Maestri dell’arte contemporanea Italiana: Marco Genovese, Pierpaolo Nudi, Oreste Polidori, Salvatore Gentile, Carla Castaldo, Gianni Depaoli, Battistini Plauso Nivo, Michele Straface, Maurizio Quacquaro con opere di Egidio Cuniberti e Furio Santini che in questa occasione hanno visto le loro opere premiate dalla Giuria durante la serata di Gala.

A seguire alcuni degli artisti presenti hanno donato la propria opera ai giurati, al presidente Ezio Greggio è stata consegnata l’opera di Plauso Nivo Battistini intitolata “Antitesi”, a Nick Vallelonga l’opera di Gianni Depaoli intitolata “Red Abyss”, a Sabrina Impacciatore l’opera di Salvatore Gentile intitolata “Sofia Loren, con il naso alla francese”, a Maggy Civantos l’opera di Marco Genovese intitolata “Nell’anima” e a Lotte Verbeek l’opera di Pierpaolo Nudi intitolata “Fotogramma”.

di 7 Galleria fotografica Montecarlo Film Festival 2020









L’evento è stato anche occasione per esporre l’importante opera realizzata durante il lockdown dell’artista Dario Ballantini intitolata “Cerchiamo insieme” che esprime al meglio i 40 anni di successo del suo percorso artistico.

Il Galà de l’Art, da sempre Patrocinato dall’Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco è la kermesse artistica più importante per mostrare al pubblico internazionale del Principato non solo i fermenti che animano la scena artistica contemporanea del Bel Paese ma anche la grande professionalità e competenza dell’imprenditoria culturale enfatizzando il ruolo cruciale che può svolgere Monaco nella promozione internazionale del Made in Italy.