Airole. Visita in Val Roja post alluvione per Fabio Tosi, capogruppo in regione del M5S, del senatore Mattia Crucioli e del sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e trasporti Roberto Traversi, tutti del Movimento Cinque Stelle.

Gli esponenti pentastellati hanno incontrato i sindaci di Airole e Olivetta San Michele Maurizio Odoero e Adriano Biancheri. Con l’occasione del sopralluogo nei luoghi disastrati dal maltempo, i due sindaci hanno evidenziato le criticità della SS20, di zona Noceire al momento ancora isolata, che necessiterebbe di un intervento immediato visto che è utile come via di emergenza in caso di problemi nelle gallerie da Trucco ad Airole.

Foto 2 di 2



«A San Michele – ha detto Biancheri – si è presa visione della necessità di provvedere nel fare arginature, visto che durante la piena, terrazzamenti interi son spariti. Inoltre dove non è presente la roccia può esserci un rischio reale per la stessa SS20; stesso discorso durante il sopralluogo a Fanghetto sotto l’ultimo ponte ferroviario italiano, che necessita manutenzione». «Infine abbiamo chiesto strumenti economici a favore dei lavoratori e dei proprietari di esercizi commerciali presenti in valle Roja» – ha concluso Biancheri.