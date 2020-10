Genova. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo in valle Argentina lungo la strada provinciale 548 tra Badalucco e Montalto Ligure, in direzione di Molini di Triora. Mezzi già al lavoro per ripristinare, entro domani, una viabilità provvisoria a senso unico alternato.

La valle, dopo Ventimiglia e la Arroscia, è forse la zona del ponente più colpita dal maltempo. A Badalucco manca la corrente a causa di alcuni alberi caduti sui cavi della rete elettrica e il paese è di fatto isolato. Così come Molini e Montalto. Il ponte che porta al famoso ristorante Ca’ Mea (quello del fungo) è stato semidistrutto dalla furia del torrente in piena.

La situazione a Triora e nei dintorni, dove varie frazioni risultano isolate, è preoccupante e grazie all’impegno del sindaco Massimo Di Fazio e dei volontari si è fronteggiata sin da subito l’emergenza. La strada provinciale 349 è costellata da frane.