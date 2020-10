Sanremo. Notte insonne per i primi cittadini di Imperia e della Città dei Fiori. Claudio Scajola ed Alberto Biancheri hanno entrambi monitorato l’evolversi del maltempo nei rispettivi Coc (Centro operativo di controllo) allestiti dalla Protezione Civile.

Per quanto riguarda il capoluogo, il suo Sindaco, spiega quanto segue: «È terminato alle ore 10.00 il periodo di allerta rossa-arancione che ha interessato il nostro territorio. Cessano dunque tutte le limitazioni previste dall’ordinanza. Ho molto apprezzato il comportamento corretto e attento alle disposizioni da parte della quasi totalità dei cittadini. Nel Comune di Imperia, l’impatto del maltempo e della mareggiata ha causato danni molto modesti. Il grande lavoro svolto dai diversi Settori, sia nella fase di prevenzione che in quella dell’emergenza, ha permesso di limitare molto i danni e i disagi. Quanto accaduto, anche in questa occasione, conferma l’importanza delle opere di difesa della costa e del territorio, quelle già realizzate e quelle pronte a partire. Un ringraziamento sentito ai volontari della Protezione Civile comunale, agli agenti della Polizia Municipale, agli operatori ecologici e a tutti i tecnici degli Uffici coi quali abbiamo seguito minuto per minuto la situazione, assumendo le necessarie contromisure. Rivolgo infine un messaggio di vicinanza e solidarietà ai comuni vicini che sono stati duramente colpiti dal maltempo».

Foto 2 di 2



Biancheri, da par suo, descrive una situazione tutto sommato sotto controllo e senza troppe problematiche causate dal maltempo della notte scorsa. «Rispetto a quanto purtroppo accaduto in tante zone attorno a noi, nel complesso non abbiamo avuto grosse criticità. L’intervento più importante, ancora in corso, è a Borello, dove detriti di ogni tipo hanno ostruito gli accessi e isolato alcune famiglie. Le nostre squadre e una ditta incaricata sono già sul posto. A Ventimiglia situazione difficilissima. Il sindaco Scullino mi ha chiamato per chiedere aiuto. Due nostre squadre di Rangers e Volontari le stiamo già inviando nella città di confine. Fortunatamente al momento non si sono registrate grosse criticità».