Serie D, Sanremese – Borgosesia: Gradinata aperta per 99 posti

Sanremo. La Sanremese Calcio, in accordo con le autorità preposte e nel rispetto della normativa anti Covid, comunica le disposizioni per consentire l’apertura della Gradinata per 99 posti durante la gara con il Borgosesia di domenica prossima, 18 ottobre, in programma alle 15.30:

– verrà consentito l’accesso in Gradinata agli abbonati di entrambi i settori.

– i biglietti (nominali e numerati) dei rimanenti posti disponibili (fino a 99) saranno acquistabili esclusivamente in prevendita in segreteria allo stadio Comunale sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle 10 alle 13. I botteghini domenica pomeriggio, a ridosso della gara, saranno rigorosamente chiusi.

– l’accesso in Tribuna sarà consentito solo ai tesserati delle due società e ai giornalisti in possesso di accredito stampa. Altre eventuali richieste di accredito non saranno prese in considerazione.

– all’ingresso i tifosi dovranno presentare regolare autocertificazione, dovranno indossare la mascherina e saranno sottoposti al controllo della temperatura da parte del personale dedicato che dovrà garantire il distanziamento.