Serie D, la Sanremese scende in campo contro Castellanzese: sarà diretta da Teghille di Collegno

Sanremo. Dopo la vittoria di ieri a Busto Garolfo contro l’Arconatese, questo pomeriggio la Sanremese riprenderà gli allenamenti per preparare il prossimo impegno di mercoledì 7 ottobre contro la Castellanzese, di scena al Comunale in una gara valida per la terza giornata di campionato.

In merito sono state già rese note le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale.

Il match con la Castellanzese sarà diretto dal signor Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

I collaboratori di linea saranno Gian Marco Pellegrino di Torino e Lorenzo Gatto di Collegno.