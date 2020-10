Serie D, Borgosesia supera l’Imperia. Mister Lupo: «E’ un risultato che fa male ma non dobbiamo abbatterci»

Imperia. Borgosesia supera l’Imperia per 2-0.

A fine partita, mister Alessandro Lupo ha commentato: «E’ un risultato che fa male e ne usciamo con un’altra sconfitta bugiarda. Abbiamo creato tanto ma, in queste categorie, se non la butti dentro poi paghi». Ha poi continuato con un commento sul match di mercoledì: «La squadra è viva. C’è stato qualche errore ma la prestazione corale non è stata negativa. Arriviamo con la voglia di fare risultato e stiamo cercando la quadra. Non dobbiamo abbatterci perché siamo soltanto all’inizio».

BORGOSESIA – IMPERIA : 2-0 (24′ Aloia, 43′ Bramante)

BORGOSESIA-IMPERIA: PRIMO TEMPO

Terreno bagnato per le forti pioggia che hanno colpito la zona. Cielo nuvoloso.

3’ primo squillo Borgosesia: D’Amuri calcia alto

5’ Sancinito lancia Capra in profondità ma la difesa chiude in angolo. Sul piazzato seguente, Malandrino stacca bene di testa ma la sfera sfiora la traversa

8’ prima occasionissima per l’Imperia con Capra che salta il diretto avversario ma viene fermato da un intervento del portiere coi piedi

9’ risponde il Borgosesia: la palla rimbalza pericolosamente davanti a Dani ma la difesa nerazzurra salva

13’ Sassari mette dentro per Capra che anticipa sul primo palo. La sfera però termina di poco sul fondo.

18’ i padroni di casa sfondano sulla destra ma in area non c’è nessuno e Virga può spazzare.

24’ Goal del Borgosesia! Aloia arriva puntuale all’appuntamento e , di testa, prende controtempo Dani. E’ 1-0

25’ risponde immediatamente l’Imperia con Capra che, lanciato in profondità, viene chiuso in corner.

27’ Imperia ancora vicinissima al gol con Sassari. Funziona lo schema da punizione: Sancinito pesca De Bode che fa da sponda per il ‘9’ ma l’incornata sfiora il palo

38’ buon numero di Capra in area ma la sua girata viene controllata dal portiere.

43’ Raddoppio del Borgosesia. Pallone a campanile nell’area imperiese, Bramante trafigge Dani con un bel destro al volo

45’+1 direttamente da corner, Bramante centra il palo

BORGOSESIA – IMPERIA: SECONDO TEMPO

52’ L’Imperia va alla ricerca del pari. Sassari lancia Capra che salta l’uomo ma il rientro del difensore ne impedisce il tiro.

56’ Capra si invola sulla sinistra ma il suo cross basso non trova nessuno.

60’ Traversa dell’Imperia! Sponda di Capra per Calderone che, con una splendida, voleè centra in pieno il montante.

65’ contropiede nerazzurra ma l’ultimo passaggio di Calderone non arriva a Capra

68’ palo clamoroso di Aloia che non riesce a finalizzare un bel contropiede granata.

78’ dal limite dell’area, Calderone prova la girata. La sfera termina alta.

80’ tiro-cross velenoso di Virga ma la palla finisce fuori

81’ Sancinito riceve una bella palla sottoporta ma la sua conclusione finisce alta

84’ Rigore per l’Imperia: Donaggio crossa e il difensore respinge con le mani. L’arbitro accorda il penalty

85’ Il portiere para il rigore allo stesso Donaggio.

90’+4 fine partita

TABELLINO BORGOSESIA – IMPERIA

Borgosesia: Barlocco; Iannacone, Confalonieri, Menga, Pezziardi; Rizzo; Pettinaroli (61’ Rovei), Matera (82’ Beretta), Bramante (90’ Areco), D’Amuri (68’ Calì); Aloia. All.: Prelli

Imperia: Dani; Virga, De Bode, Scannapieco (76’ Martelli); Malltezi (46’ Calderone), Gnecchi (46’ Fazio), Sancinito, Giglio, Malandrino (82’ Cassata); Capra, Sassari (68’ Donaggio). All.: Lupo

Arbitro: Raineri (sez. Como)

Marcatori: 24’ Aloia, 43’ Bramante (B)

Ammoniti: Scannapieco, Virga, Calderone, Giglio, Martelli (I), Pettinaroli, Rovei(B)

Note: all’85’ Barlocco (B) para rigore a Donaggio (I)