Serie D, Borgosesia-Imperia: ecco i convocati da mister Lupo

Imperia. Borgosesia-Imperia apre la 2° giornata del campionato di Serie D, girone ‘A’. Il calcio d’inizio è previsto per domani, sabato 3 ottobre, alle 15, allo stadio Comunale di Borgosesia. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Stefano Raineri della sezione di Como.

Di fronte ai ‘Dragoni’ si opporrà il Borgosesia che, nel primo turno, ha pareggiato 2-2 in casa della Folgore Caratese andando in vantaggio per due volte. Per la partita, mister Lupo riavrà a disposizione il centravanti Luca Donaggio ed il centrocampista Sancinito che ha scontato la squalifica.

Ecco i convocati dall’allenatore imperiese: Dani (portiere), Palmieri (portiere), De Bode, Virga, Scannapieco, Fazio, Gandolfo, Malandrino, Giglio cap., Sancinito, Gnecchi, Martelli, Travella, Malltezi, Kacellari,Sassari, Cassata, Calderone, Donaggio, Capra. Insieme alla squadra partiranno anche Trucco, Minasso e Plaka non ancora disponibili.