Sanremo. In un Comunale desolatamente vuoto per le disposizioni anti Covid, la Sanremese fa il suo esordio casalingo in campionato contro la Castellanzese. Rispetto al match di domenica con l’Arconatese, mister Bifini deve rinunciare agli infortunati Castaldo e Gerace. Debutto da titolare per Mikhaylovskiy al centro della difesa in coppia con Bregliano. Capitan Lo Bosco parte inizialmente dalla panchina, in avanti spazio al tandem Diallo-Romano.

La prima occasione dell’incontro capita al 9’ ed è di marca biancoazzurra: Demontis pennella da destra una palla fantastica per Romano, l’attaccante ben piazzato in area non ci arriva per un soffio. La replica degli ospiti arriva un minuto dopo: conclusione centrale di Mecca, Gennaro blocca.

Al 13’ la Sanremese va in gol con Romano, ma l’arbitro annulla per un sospetto fuorigioco tra le proteste dei matuziani. Due minuti dopo altra gran palla di Demontis, Romano calcia alto. Al 16’ Diallo si libera bene in area, ma calcia sul portiere; Romano poi termina a terra, l’arbitro lascia correre.

La Castellanzese, ben messa in campo, agisce di rimessa. Gennaro non corre pericoli. Al 24’ un tiro dal limite di Doratiotto termina sul fondo. Tra il 25’ e il 26’ sale sugli scudi Diallo: prima reclama un rigore dopo un dubbio tocco di mano in area di un difensore neroverde. Poi, servito da Gagliardi, con un perfido diagonale sfiora il palo.

Al 31’ ancora Sanremese vicinissima al gol: angolo di Gagliardi, testa di Mikhaylovskiy, miracolo di Cirenei che smanaccia d’istinto, la difesa si rifugia in angolo. Dalla bandierina Gagliardi dialoga con Gemignani, il centrocampista toscano si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro a giro che impegna severamente Cirenei che salva con un pregevole colpo di reni. Quante occasioni per i biancoazzurri!

Al 41’ ancora Diallo si libera con una bella azione personale, il tiro dell’attaccante liberiano termina sul fondo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma il risultato sta decisamente stretto a Bregliano e compagni.

La ripresa si apre con un’altra occasionissima dopo due minuti per la Sanremese: Diallo va via in contropiede, si presenta a tu per tu con Cirenei ma calcia incredibilmente sul fondo. Un minuto dopo Diallo serve all’indietro in area Gagliardi, il tiro del trequartista termina alto di pochissimo. L’assedio continua sulla stessa falsariga dei primi quarantacinque minuti.

Al 50’ angolo di Gagliardi, testa di Mikhaylovskiy fuori di un soffio. Al 60’ si fa viva la Castellanzese su punizione: dal limite Chessa aggira la barriera, Gennaro si tuffa e manda in angolo. Tre minuti dopo Bifini opera il primo cambio per aumentare la pressione offensiva: dentro Lo Bosco, fuori Gagliardi. Al 69’ è la volta di Murgia che rileva Romano.

Col passare dei minuti la gara si fa più equilibrata e la Castellanzese timidamente inizia ad affacciarsi nella metà campo biancoazzurra. Al 75’ altro cambio in mediana: Sadek prende il posto di Doratiotto.

Al 77’ Murgia lancia in area Diallo, Cirenei in disperata uscita nell’area piccola chiude lo specchio e manda in angolo. Tre minuti dopo Pellicanò rileva Diallo.

Fino al termine la Sanremese ci prova ma non accade più nulla. Finisce 0-0 tra i rimpianti per i padroni di casa che avrebbero meritato miglior sorte e che devono essere più cattivi sotto porta, capitalizzando le occasioni create. Tra quattro giorni si torna in campo per la quarta giornata: in calendario c’è la trasferta di Gozzano.

IL TABELLINO:

Sanremese: Gennaro, Pici, Ponzio, Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi (63’ Lo Bosco), Diallo (80’ Pellicanò), Gemignani, Doratiotto (75’ Sadek), Romano (69’ Murgia). A disposizione: Dragone, Scarella, Sturaro, Bastita, Fenati. All. Bifini

Castellanzese: Cirenei, Concina, Alushaj, Marcone (82’ Ornaghi), Chessa (86’ Fusi), Negri (75’ Perego), Corti (55’ Bigotto), Pedrocchi, Mecca, Perego, Giugno (63’ Marchio). A disposizione: Indelicato, Molinari, Bertoletti, Manfre. All. Mazzoleni

Arbitro: Teghille di Collegno

Assistenti: Pellegrino di Torino e Gatto di Collegno

Note: Giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Gara a porte chiuse. Ammonito Mikhaylovskiy. Angoli 10-4 per la Sanremese. Recupero: 1+1’ pt, 4’ st.