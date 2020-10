Senza mascherina in mancanza di distanziamento, cinque multe nel centro di Sanremo

Sanremo. Cinque sanzioni sono state elevate ad altrettante persone che non indossavano la mascherina in assenza di distanziamento interpersonale. A multare chi non stava rispettando quanto previsto dal dpcm per frenare il contagio da Covid, sono stati i carabinieri che oggi hanno effettuato un controllo nel centro di Sanremo.

Tutte le multe sono state fatte in via Matteotti.