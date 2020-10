Senso unico di viale Matteotti a Imperia, l’assessore Gagliano: «Segnaletica da potenziare subito, non voglio avere morti sulla coscienza»

Imperia. «Non voglio avere morti sulla coscienza, la segnaletica in quel punto sarà potenziata». Lo dichiara l’assessore alla Viabilità della giunta Scajola Antonio Gagliano all’indomani dell’ennesimo episodio di violazione del senso unico di viale Matteotti da parte di un mezzo pesante. Per un soffio il frontale è stato evitato, ma non può sempre andare bene.

«Farò di nuovo installare le insegne luminose come avevo fatto quando sono stato per la prima volta assessore dal 2009 al 2012. Poi le luci si sono bruciate e non sono mai più state più sostituite. Purtroppo non ne abbiamo subito disponibili, quindi ci vorrà almeno un mese per la gara», sottolinea Gagliano.

Evidentemente non bastano 5 segnali di divieto di ingresso.

La foto sopra è estratta da un video pubblicato su Facebook la mattina del 16 agosto scorso e documenta una violazione del senso unico. La persona scrive sul social network che stava recandosi a lavorare in direzione Sanremo quando si è trovata di fronte un’automobile spaventandosi molto.