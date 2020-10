Seconda Categoria, comincia bene l’avventura del Football Club Argentina in Coppa Liguria

Taggia. Comincia bene l’avventura in Coppa Liguria per la nuova società Football Club Argentina.

La squadra, allenata da mister Berrica, comincia con buone trame di gioco mettendo in difficoltà la compagine di mister Sparaventi. Appare una squadra ben omogenea, con passaggi ficcanti sulle fasce. A destra Grandi dà del filo da torcere al suo diretto avversario, a sinistra Di Donato crea scompiglio.

In attacco la coppia Daddi e Vassallo sono sempre in agguato ma anche pronti a fare da appoggio alle avanzate dei centrocampisti. A centrocampo Pilia e Calvini dispensano gioco. In difesa la coppia di centrali Giovanati e Cianci bloccano con sicurezza le avanzate degli avversari. Da segnalare un rigore a reti inviolate, parato a Daddi, per un fallo che Di Donato entrando in area subisce dopo un scambio con Daddi.

“Buona la prima”. Adesso avanti a lavorare duramente per migliorare la condizione fisica e amalgamare la rosa.

Coppa Liguria Seconda Categoria

F.C. Argentina 3 – 1 Golfo Dianese B.

Pt 22’ Vassallo Pt 40’ Gaggero

Pt 35’ Calvini

St 25’ Daddi

Fc Argentina: Valente, Oddo, Cane, Cianci, Giovanati, Pilia, Grandi, Calvini, Daddi, Di Donato, Vassallo. A disposizione: Galatà, Asconio, Miatto, Tavano, Chiavaroli, Izetta, Ciocchetti, Oddone, Manno. Allenatore: Pasquale Berrica.

Golfo Dianese B: Sanango G., Santarpia, Scarone, Odasso, Sorgi, Sessolo, Sparaventi, Gaggero, Gashi, Vinai, Sanango C. A disposizione: Giraud, Velasque, Morini, Conti, Samassi, Ghirardi, El Eliay. Allenatore: Stefano Sparaventi.