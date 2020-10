Savona. Martedì 20 ottobre, al largo dell’isola di Gallinara, i filmmaker di Artescienza sono stati protagonisti di un avvistamento sorprendente: un grosso branco di globicefali, conosciuti con il nome scientifico di Globicephala melas.

L’incontro è avvenuto durante le riprese del docu-film sui mammiferi marini Bartleby, la balena; il progetto, finanziato con le risorse del POR FERS Liguria 2014-2020, ha coinvolto i filmmakers in una serie di missioni in mare a bordo dell’imbarcazione dei ricercatori di Menkab – il respiro del mare e ha come obiettivo raccontare quanto sia straordinaria la natura che abbiamo vicino alle nostre coste. Il mare che abbiamo di fronte è un luogo sorprendente, che merita di essere conosciuto: poco lontano dalle nostre case e dalle nostre città vivono gli animali più grandi del pianeta e qui si ritrovano molte altre specie, non solo animali ma anche vegetali, all’interno di un ambiente tanto ricco quanto fragile.

L’incontro con i globicefali è stata l’occasione per sperimentare forme di racconto originali, combinando la fiction con il linguaggio documentaristico; l’attrice Francesca Frassetto ha così interpretato la sua parte e interagito con questi straordinari animali selvatici. Co- protagonisti d’eccezione i globicefali, animali confidenti e socievoli, che hanno affiancato l’imbarcazione di Menkab per alcune ore e facilitato il lavoro della troupe.

«I globicefali – spiega il biologo di Menkab Biagio Violi – sono i delfinidi più grandi del Mediterraneo e possono raggiungere i 6 metri di lunghezza; vivono in zone a largo, in prossimità di montagne sottomarine e scarpate continentali dove vanno a nutrirsi di calamari. Sono animali confidenti, e questo ha permesso di fare un ottimo lavoro anche dal punto di vista scientifico, fotografando le pinne per identificarle e catturando le immagini aeree per la stima della lunghezza».

Bartleby, la balena è una docu – fiction che racconta la storia di un viaggio intimo e personale alla ricerca di una balena bianca, avvistata novant’anni prima da un contadino nel Mar Ligure e che pare abbia fatto ritorno nei nostri mari; il leggendario mammifero marino, chiamato Bartleby come il celebre romanzo di Herman Melville, già autore di Moby Dick, sarà l’occasione per i protagonisti di scoprire le meraviglie del Santuario Internazionale Pelagos.

Narrazione e documentario s’intrecciano in questa avventura tutta ambientata nelle acque liguri. Samuele Wurtz, filmmaker di Artescienza, spiega che «spesso, quando guardiamo il nostro paesaggio – quello in cui siamo nati o viviamo – non ci accorgiamo di quanto sia ricco e coinvolgente; se solo riscoprissimo con stupore e curiosità il quotidiano, oltre che lo straordinario, forse potremmo vivere un’esistenza più armoniosa con il mondo che ci ospita».