Santo Stefano al Mare, il sindaco Pallini chiude area camper e palestra

Santo Stefano al Mare. Chiusa l’area camper di lungomare d’Albertis e la palestra di lungomare Colombo a partire da domani fino al 24 novembre. A deciderlo è stato il sindaco Marcello Pallini che ha firmato quest’oggi un’apposita ordinanza volta a ridurre ulteriormente le occasioni di assembramento e quindi di contagio sul territorio comunale.

Nello stesso provvedimento Pallini raccomanda grande cautela per l’accesso da parte delle famiglie ai giardini pubblici, non escludendo che possano essere adottate misure ancora più incisive in caso di non curanza. Per quanto concerne le attività presso la palestra del lungomare Colombo, l’ordinanza specifica che essa potrà continuare a funzionare solo per le scuole.