Sanremo, un fiume di melma ricopre le Rive di San Giuseppe

Sanremo. Una perdita sta causando non pochi danni alle Rive di San Giuseppe, nella Pigna. Da qualche tempo, per cause legate a dei problemi con lo scolo di alcune condotte che trasportano acque bianche, la bella e storica scalinata che porta verso via Galilei è per metà interamente ricoperta di melma. Uno “spettacolo” piuttosto indecente per chi le percorre quotidianamente e per i turisti che si affacciano sul centro storico scendendo da monte.

Dal Comune si dicono pronti a un intervento risolutore che dovrebbe partire non appena verranno individuati a bilancio i fondi necessari per porre soluzione al problema.