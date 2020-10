Sanremo. Mattinata tesa, quella appena trascorsa, nel centro storico vicino al mercato annonario. Pressoché contemporaneamente verso le 12, in due diversi episodi scollegati, i carabinieri e il 118 sono dovuti intervenire per riportare alla calma (e poi al reparto di psichiatria) due donne.

Una, anziana, in un’abitazione di via Montà dei Lanza, avrebbe minacciato di suicidarsi accoltellandosi. L’altra, di circa 30 anni, poco distante in piazza, stava litigando furiosamente con una sue coetanea per motivi poco chiari

Foto 2 di 2



In entrambi i casi, i militari dell’Arma, hanno tranquillizzato le persone coinvolte, facendole desistere dai loro intenti pericolosi, per poi consegnarle nelle mani dei soccorritori del 118. Una volta calmate, le due donne sono state sottoposte al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e ricoverate presso il SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). In entrambi i casi erano presenti anche agenti della polizia locale.