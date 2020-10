Sanremo. Intervento del 118 nella centralissima via Matteotti per un malore. Un anziano è quasi svenuto mentre era in coda da tempo, per entrare nella nella banca che si trova all’angolo con via Mameli.

Questa filiale è l’unica in città dove ancora, per le disposizioni anti covid, gli ingressi sono contingentati e i clienti attendono fuori, spesso creando involontari assembramenti.

Foto 2 di 2



L’uomo che si è sentito male è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa, che poi ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso del Borea per accertamenti. Fortunatamente non versa in gravi condizioni di salute.