Sanremo. E’ riemerso nel pomeriggio il quarto cadavere della giornata. Si tratta di una persona, non meglio identificata, che è stata individuato nello specchio acqueo dei Tre Ponti, non distante da dove questa mattina era stato scoperto il primo corpo esanime. Al momento non si conosce l’identità della vittima, né se si tratti di un uomo o di una donna, visto che il corpo non è ancora completamente riemerso dalle acque.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco che dovranno nuovamente tentare una difficile manovra di recupero.

In giornata erano stati altri tre i corpi ritrovati tra i detriti provocati dal maltempo, probabilmente tutte vittime dei temporali arrivati con la piena del Roja verso il mar Ligure dalla Francia. Dopo il primo caso ai Tre Ponti, si sono aggiunti due episodi a Ventimiglia: uno ritrovato in mare e l’altro sulle sponde del torrente Roja nella frazione di Trucco.

(Notizia in aggiornamento)