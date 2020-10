Sanremo, raggiunto accordo tra Ariston e FISTel Cisl Liguria: flexible benefit a favore dei dipendenti

Sanremo. La società Ariston srl di Sanremo e l’organizzazione sindacale FISTel CISL Liguria hanno raggiunto un accordo per il 2020 in base al quale i lavoratori potranno scegliere di percepire sotto forma di flexible benefit, vale a dire di beni e servizi di welfare, una cifra di 120 euro da spendere nel periodo 1 novembre/31 dicembre 2020.

«Con questo accordo abbiamo migliorato ulteriormente l’intesa già siglata per gli ammortizzatori sociali (FIS ) nel 2020 causa Covid, che permettono già un anticipo del TFR. In questo modo viene aumentata ulteriormente la quantità economica a disposizione del lavoratore. Attraverso la detassazione e la decontribuzione messa a disposizione con le nuove normative di legge, in materia di salario corrisposto sotto forma di beni e servizi di welfare, è possibile incrementare il vantaggio economico del lavoratore, in quanto tali cifre sono detassate.

Tali servizi sono definiti in:

– spese scolastiche per i figli, assistenza familiari e anziani.

– buoni pasto convenzionati.

Valutiamo con positività il fatto che il dottor Vacchino, proprietario di Ariston srl, abbia accolto la nostra proposta, perché è un significativo segnale di attenzione verso i propri dipendenti e verso la situazione critica che si è creata in questi mesi con la fermata delle attività. Un’intesa che tiene presente il momento di grande difficoltà per le famiglie, una situazione che ha spinto ognuno a fare la sua parte, imprenditore e dipendenti. Come FISTel CISL ci auguriamo che anche altre aziende possano seguire questa strada» – commenta Giorgio Merlino, segretario regionale FISTel CISL Liguria.