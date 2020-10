Sanremo. La stagione atletica dell’As Foce non cessa di stupire e ogni occasione è buona per fare risultati di rilievo e ottimi “personali”. Sulla mini struttura di Varazze, appena inaugurata (pista di 200m), la società sanremese ha portato 6 atleti che hanno preso parte a gare vivaci e raccolto una serie di ottimi piazzamenti.

Nei 60m ragazze la velocista Chiara Del Ben, alla sua prima gara in assoluto, ha corso in 10″; nei 80 cadetti 2° posto per Simone Enotarpi con 9″89, terzo per Antonio Genova, record personale in 10″01.

Primo posto per Emanuele Bashmeta nel salto in lungo con la misura di m.4.65. Infine lo spettacolo più esaltante della manifestazione con i salti ad alta quota di Gabriele Avagnina. Il giovane cadetto si è migliorato da m 1.83 salendo a 1,85 saltato alla prima prova. I 3 salti a 1.87 sono stati sfiorati e falliti di un nonnulla, segno che, forse a Boissano, domenica 24 ottobre, si ripeterà lo spettacolo. Dietro Gabriele, al secondo posto, il compagno di squadra Simone Lucarelli con 1.45 e maturo per l’1.50.