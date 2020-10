Sanremo. Fino alle 18,30 di oggi, presso l’ex edicola di corso Matteotti di fronte al Cinema Centrale, sarà possibile votare e sostenere il luogo del Cuore FAI la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo – Ventimiglia – Nizza. A sostenere l’iniziativa del FAI, ancora più importante in questo momento di difficoltà dovuto alle gravi interruzione dei collegamenti tra la Liguria, il Piemonte e la Francia a causa del maltempo, è la rete di Impresa Sanremo On, scesa in piazza al fianco dei volontari e del comitato Amici del Treno delle Meraviglie impegnati nella raccolta di voti.

Anche il Comune di Sanremo, con l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, non ha fatto mancare il proprio sostegno, mettendo a disposizione il locale ex edicola, ritenendo «l’iniziativa di valorizzazione delle Ferrovia delle Meraviglie molto importante, sia dal punto di vista culturale che strutturale, considerato anche il momento di difficoltà con i collegamenti verso il Piemonte e la Francia».

Duecento i voti raccolti stamani in due ore a sostegno della Ferrovia delle Meraviglie candidata per i Luoghi del Cuore del Fai.