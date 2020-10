Sanremo, nuovo Dpcm: annullati “I Concerti di Villa Nobel”

Sanremo. A seguito del nuovo Dpcm, che impone nuove restrizioni in tutto il paese sino al 24 novembre, teatri, cinema e sale da concerto dovranno purtroppo restare chiusi. Per questi motivi la stagione concertistica internazionale 2020 de “I Concerti di Villa Nobel”, prevista dal 30 ottobre al 14 novembre e promossi dall’Associazione “Musica a Santa Tecla”, non potrà avere luogo.

«Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che con gioia ed entusiasmo hanno apprezzato la Stagione Concertistica Internazionale 2020 con suoi artisti ed il ricco programma musicale, prenotando da subito i posti disponibili per tutti i concerti, dimostrando in modo esemplare la voglia di partecipare all’evento artistico e culturale legato alla grande musica classica.

Allo stesso tempo confido vivamente che “I Concerti di Villa Nobel” possano presto essere ripresentati all’affezionato pubblico di Sanremo il prima possibile non appena, come tutti ci auguriamo, la situazione epidemiologica migliorerà consentendo la riapertura della sale da concerto, teatri e cinema» – fa sapere Fabio Marra.