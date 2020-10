Sanremo, nuovo accesso della finanza in Comune: accertamenti sulla sospensione dei lavori al parco Alfano

Sanremo. Nuovo accesso al terzo piano di Palazzo Bellevue, settore Lavori Pubblici, da parte della guardia di finanza che nelle scorse settimane ha acquisito, su mandato della Corte dei Conti, la documentazione relativa ai lavori all’auditorium parco Alfano.

Nello scorso gennaio, quando era ancora in carica la prima giunta del sindaco Biancheri (assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Trucco), le imprese appaltatrici che stanno operando per la riqualificazione dello storico auditorium inserito all’interno del parco Marsaglia, avevano ottenuto dal municipio un indennizzo di 65 mila euro a parziale ristoro dei danni, a loro dire subiti, per la sospensione dei lavori, imposta dal Comune in virtù di un accordo stretto tra l’ente locale e il vicino Hotel Royal.

L’accordo prevedeva che il direttore del cantiere fermasse le attività degli operai per tutto il periodo estivo (estate 2019) al fine di non arrecare disturbo alla quiete dei clienti del noto cinque stelle. Un patto, quello tra il Comune e la dirigenza dell’albergo, che fu mal digerito dalle ditte, le quali presentarono una richiesta di risarcimento danni di oltre 300 mila euro, importo quantificato sulla base degli utili persi a causa del blocco in cantiere dei mezzi per un periodo di tempo non previsto dal contratto di appalto.

A quanto si apprende, sembrerebbe che la procura contabile della Regione voglia vederci chiaro e capire se un accordo simile, rivelatosi in danno al Comune, possa o meno aver configurato potenzialmente un danno erariale per mancanza di un giustificabile interesse pubblico. Stando a fonti interne, pare che l’accordo tra pubblico e privato fosse stato solo impostato ma non approvato dalla giunta comunale. A ridosso dell’estate in questione, il Rup (responsabile del procedimento) avrebbe comunque dato mandato al direttore dei lavori di attuare la sospensione, anche in mancanza di un atto di indirizzo politico. Il caso era stato sollevato in consiglio comunale dal capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia che aveva presentato un’interrogazione a riguardo.

Quello relativo ai lavori all’Alfano è il secondo accertamento in corso venuto a galla nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi il nucleo investigativo della finanza si era presentato in Comune per acquisire documentazione relativa ad alcuni affidamenti di impianti sportivi.