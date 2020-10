Sanremo, negativo il caso sospetto alla scuola “Rubino” di Sanremo

Sanremo. L’Istituto Sanremo Centro Ponente informa che la dirigenza non ha “invitato” a trattenere alunni (ed insegnanti) a casa in attesa di comunicazioni ufficiali dall’Asl, ma ha trasmesso le direttive ricevute dall’Asl, che disponevano un isolamento precauzionale per la classe e gli insegnanti della classe in attesa dell’esito del tampone di un alunno del quale era stato accertato il contatto con casi positivi al di fuori dell’ambiente scolastico. Tale esito, prodotto oggi, è negativo, ed alunni ed insegnanti sono già stati informati che mercoledì potranno rientrare normalmente.

In sintesi, la linea adottata dall’Asl, e quindi dall’istituto scolastico, è stata quella ovvia della cautela al fine della tutela degli alunni e del personale, e nessun “invito” arbitrario è mai occorso.