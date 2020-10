Sanremo. Un flash mob in segno di protesta sulla scalinata che porta alle sale da gioco chiuse dall’ultimo dpcm emanato dal governo Conte per fronteggiare il diffondersi della pandemia da Covid-19. I dipendenti del Casinò di Sanremo si sono dati appuntamento stamane davanti in via Matteotti, davanti al palazzo che ospita i tavoli verdi.

Ad ascoltare le loro istanze è stato il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, che ha partecipato ad una sorta di assemblea sindacale dei lavoratori insieme con i consiglieri comunali del carroccio Daniele Ventimiglia e Stefano Isaia.

«Oggi ho incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Casino di Sanremo – ha detto l’onorevole – Li ringrazio perché ho avuto modo di approfondire gli aspetti normativi e occupazionali relativi alla casa da gioco. Ringrazio i consiglieri comunali della Lega Sanremo Daniele Ventimiglia e Stefano Isaia che mi stanno affianco in questa battaglia e tutte le sigle sindacali.

Cercherò di spiegare al Governo la peculiarità di questa situazione perché è evidente che a Roma hanno le idee molto confuse».