Sanremo, incassi a picco al Casinò: -8,5% a settembre

Sanremo. Sicurezza e divertimento, puntuale rispetto delle norme di distanziamento sociale, divertenti eventi di gioco hanno contraddistinto anche il mese di settembre. Il Casinò di Sanremo è riuscito a contemperare ingressi e postazioni contingentati in sale che assicurano confort e sicurezza a clienti ed impiegati, attuando una mirata politica dell’accoglienza e dell’intrattenimento. In questo quadro il mese appena concluso registra l’introito di € 3,3 milioni, risultato performante anche se in flessione (-8,5%) rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono stati premiati da un‘ottima affluenza i tavoli della Roulette Francese, che segnala un incremento del 60% rispetto allo stesso mese del 2019 e i tornei di Poker (+60%). Buona frequentazione anche nelle sale delle slot machines, che hanno incassato oltre € 2,8 milioni.

Il bilancio finale dei primi 9 mesi dell’anno si attesta a € 21,1 milioni di euro. Le percentuali di incremento sono lontane del 39,07% da quelle del 2019, a cui non si possono paragonare per le condizioni sanitarie e sociali che stiamo vivendo, ma il risultato ottenuto dalla riapertura del 16 giugno ad oggi denota la continua attenzione della clientela verso le proposte d’intrattenimento aziendale.

«Garantendo gioco sicuro e controllato, stiamo assicurando alla nostra clientela l’accoglienza di qualità che contraddistingue l’azienda attraverso manifestazioni, gala e proposte di intrattenimento diversificate e coinvolgenti. Abbiamo predisposto un calendario eventi autunnale con due importanti artisti, Fiordaliso e Marco Masini, in linea con il nostro brand e la capacità di offrire spettacoli di eccellenza alla nostra clientela, anche in un momento così particolare, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza» – afferma il presidente Adriano Battistotti con i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo, amministratore delegato.

Continuano gli amministratori: «Ritornano, inoltre, nella Poker Room, da ottobre a dicembre, intervallate dai tornei settimanali, le gare di livello internazionale: tre Monsterstack 250, tre Derby 150 ed un atteso Sanremo Poker Open dal 28 ottobre al 1° novembre creati in collaborazione con TexaPoker. Abbiamo dedicato ai players tornei frequenti, con montepremi interessanti e con possibilità di confrontarsi in un clima di grande agonismo. Lo stesso che vogliamo stimolare con le gare di Fair Roulette che dal 3 ottobre si svolgeranno tutti i sabati sino al 5 dicembre».

Concludendo: «L’azienda sta rispondendo con passione, risorse e grande professionalità alla sfida del momento, che necessita soprattutto di grande senso di responsabilità. Il fine ultimo è il soddisfacimento della clientela realizzato in un ambiente sicuro ed esclusivo per eventi e per le proposte d’intrattenimento. Obiettivo raggiunto attraverso l’impegno profuso da tutti i dipendenti, che ringraziamo».