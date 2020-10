Sanremo, incarichi ai consiglieri. Promosse Moscato, Moreno e Moraglia

Sanremo. Promosse per il loro impegno e lo spirito di collaborazione le consigliere comunali Ester Moscato, Ethel Moreno e Simona Moraglia che hanno ricevuto dal sindaco Biancheri, su istanza dell’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi, alcuni nuovi incarichi su materie specifiche di affiancamento, aiuto e supporto all’architetto componente della giunta comunale.

Si parte con il verde pubblico e l’arredo urbano, in particolare delle frazioni, di cui andrà a occuparsi Moscato. Alla consigliera Moreno spetterà invece il compito di aiutare l’assessore Menozzi nelle pratiche per il rilancio del mercato croceristico che aveva conosciuto un buon andamento negli ultimi anni ante emergenza covid. Infine, alla consigliera Moraglia è stata data una “delega” (anche se propriamente si può definire solo come incarico, in quanto i consiglieri non possono firmare atti o prendere decisioni per conto dell’amministrazione comunale) in tema di rapporti con le attività commerciali.

I decreti sindacali sono già stati firmati dal sindaco Alberto Biancheri e diverranno ufficiali con la comunicazione nel prossimo consiglio comunale. Per la cronaca, essi erano stati già resi noti nella scorsa seduta di consiglio ma per un problema formale è stato richiesto un nuovo atto da parte del primo cittadino.