Sanremo. Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Tennis Club Solaro è stato scelto dalla Federazione Italiana Tennis quale sede del Campionato Nazionale a squadre Over 45 e Lady 40 che in questi giorni vede impegnati sui prestigiosi campi in terra rossa del Solaro atleti provenienti da tutta Italia.

Le semifinali, che si sono svolte nei rispettivi circoli di appartenenza con sede nelle varie regioni italiane, hanno visto qualificarsi per la fase finale del campionato le squadre femminili LADY 40 del MATCH BALL FIRENZE, del T.C. POLIMENI, del CONTRADA CAVALLI , e del OASI DI PACE ROMA, e le squadre maschili OVER 45 del C.T. REGGIO EMILIA, del T.C. PRATO, del C.T. BARI e del C.T. PADOVA.

Foto 5 di 15





























A partire da venerdì 9 ottobre la fase finale è entrata nel vivo e fino a domenica 11 giornate di grande tennis con gli incontri tra le squadre maschili e femminili che vogliono aggiudicarsi il prestigioso titolo di Campioni d’Italia.

Grande entusiasmo degli atleti per la scelta del Tennis Club Solaro che hanno espresso il desiderio di alternare ai momenti di grande agonismo previsti durante gli incontri a momenti di relax nel verde della collina del Solaro e nella città di Sanremo che, come di consueto, in questo primo scorcio di autunno sarà in grado di offrire loro una splendida atmosfera.

Il programma della manifestazione prevede nella giornata di domenica 11 ottobre, a partire dalle 9,00, le finali tra le compagini che si contenderanno il titolo di Campioni e Campionesse d’Italia.

Risultati della prima giornata:

Over 45 Maschile limitato 4.3

CT PADOVA vince su CT REGGIO EMILIA 3/0

TC PRATO vince su CT BARI 2/1

Lady Over 40 limitato 4.4

MATCH BALL FIRENZE vince su CONTRADA CAVALLI 3/0

OASI DI PACE ROMA vince su TC POLIMENI 2/1

Risultati della seconda giornata:

Over 45 Maschile limitato 4.3

CT PADOVA vince su CT BARI 3/0

TC PRATO vince su CT REGGIO EMILIA 2/1

Lady Over 40 limitato 4.4

MATCH BALL FIRENZE vince su TC POLIMENI 3/0

OASI DI PACE ROMA vince su CONTRADA CAVALLI 3/0