Sanremo, il mare restituisce ancora un cadavere

Sanremo. Il mare ha restituito un altro cadavere, il secondo della giornata dopo quelli riaffiorati nei giorni scorsi. In questo caso, si tratta di un corpo trovato nello specchio acqueo antistante la vecchia stazione di Sanremo. Al momento, per via del cattivo stato di conservazione della salma, non si sa se si tratti di un uomo o di una donna.

Impossibile, al momento, affermare con certezza che si tratti del corpo di una vittima del maltempo.

Sul posto sono accorsi i militari della guardia costiera e gli agenti del commissariato di polizia di Sanremo.