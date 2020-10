Sanremo, gazebo informativo di Mia Arcigay Imperia per sostenere la legge “Zan”

Sanremo. Quest’oggi, sabato 17 ottobre, a partire dalle 10 del mattino in via Escoffier, ci sarà un gazebo informativo organizzato da Mia Arcigay Imperia per sostenere la legge “Zan” contro omofobia, bifobia, transfobia e misoginia.

«Ricordiamo a tutte e tutti coloro che ci verranno a trovare che sarà imperativo il rispetto di tutte le misure per contrastare la diffusione del Covid-19, anche nei pressi del gazebo» – dichiara l’Arcigay Imperia.