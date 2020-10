Sanremo, frane sulle strade per Suseneo e Borello. Partono i lavori d’urgenza

Sanremo. Inizieranno la prossima settimana gli ultimi interventi sulle strade di collegamento da e per le frazioni dell’entroterra che erano in parte franate durante le forti piogge dello scorso giugno. Si tratta, in particolare, del tratto di via Senatore Ernesto Marsaglia al bivio per Borello. Qui un pezzo di carreggiata era sprofondato, causando la chiusura di un lato della carreggiata. Non si esclude che durante le fasi del cantiere la viabilità in direzione San Romolo possa essere deviata sulla provinciale via Monte Ortigara. L’intervento, deliberato in somma urgenza, è stato affidato alla ditta Edlifera Srl per un importo di circa 52 mila euro.

Le ruspe entreranno in azione nei prossimi giorni anche a Suseneo Superiore dove era crollata una parte della strada che porta al centro abitato durante le piogge dei primi di giugno. Anche in questa situazione, visto l’arrivo della stagione invernale, il Comune ha approvato lavori d’urgenza al fine di evitare il rischio di ribaltamento dell’unica via pubblica della frazione. Importo lavori 42 mila euro affidati alla C.L.S Controlli e lavori speciali Srl.

Spostando l’attenzione sul versante di San Giacomo, in via Ludovico Ariosto c’è un altro tratto di strada, franato nel terreno di un residente, ormai da quasi un anno. La via è percorribile ma lo stato dei luoghi peggiora di giorno in giorno. Si attende un pronto intervento del Comune.