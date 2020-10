Sanremo, due vigili positivi al Covid. Possibile tampone per tutti gli agenti

Sanremo. Due agenti di polizia locale del comando matuziano sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi gli operatori di pubblica sicurezza si sarebbero sottoposti volontariamente a tampone dopo che uno dei due avrebbe iniziato a riscontrare i sintomi della malattia, poco prima di dover riprendere servizio.

Al momento, spiegano dal comando di via Giusti, si sta ancora valutando con la direzione dell’Asl1 se sottoporre o meno tutti gli agenti a controllo per precauzione, nonostante i due vigili risultati positivi si trovassero in ferie da una settimana.