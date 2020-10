Sanremo, dal ministero fondi per la ciclabile. Sarà rifatta la passerella dell’Imperatrice

Sanremo. Ammontano a poco meno di 200 mila euro i fondi provenienti dal ministero dei Trasporti che il Comune matuziano ha ricevuto per la messa in sicurezza di alcuni tratti della propria pista ciclabile.

L’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, ha previsto di investire gran parte di queste risorse per rifare la passerella in legno sotto la passeggiata dell’Imperatrice (vedi foto). Da tempo quel camminamento costruito lato spiagge e realizzato con assi di legno, ha iniziato a degradarsi sotto l’effetto della salsedine e del tempo, tanto che alcuni tratti sono rialzati e pericolosi per chi passeggia o va in bicicletta.

Se la maggior parte del budget ottenuto da Palazzo Bellevue verrà investito per questo progetto di riqualificazione, è possibile che una porzione più piccola potrebbe essere destinato a ridisegnare altri punti del suggestivo percorso ciclopedonale.