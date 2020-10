Sanremo, concorso pubblico per agente di polizia municipale e locale: domande entro il 2 novembre

Sanremo. In merito al concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti di “Agente di Polizia Municipale e Locale” bandito dal Comune di Sanremo, si ricorda agli interessati che le domande potranno essere consegnate unicamente con una delle seguenti modalità previste dal bando di concorso:

– lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale all’indirizzo Comune di Sanremo, c.so Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (come data di presentazione varrà il timbro dell’Ufficio Postale)

– casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.sanremo@legalmail.it unicamente da indirizzo P.E.C. In tal caso, la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere firmata digitalmente oppure, recante la firma autografa, dovrà essere acquisita mediante scanner e inviata come allegato al messaggio di trasmissione (farà fede la data di invio, registrata dal sistema)

Le domande pervenute in altro modo verranno escluse. Il termine ultimo per la presentazione è il 2 novembre. Si ricorda che il bando del concorso è pubblicato sul sito del Comune di Sanremo nella sezione “Bandi di Concorso”.