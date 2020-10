Sanremo, applausi per il concerto di Note Libere dedicato alle vittime del Covid. Stasera si replica a Imperia

Sanremo. Grande successo ieri sera a Sanremo per il concerto di Note Libere a suffragio delle vittime del Covid. Questa sera l’evento si terrà ad Imperia alle 21 presso il duomo di San Maurizio.

In rispetto della normativa anti Covid per partecipare alla funzione è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare sul sito www.eventbride.it.

Questa sera, come ieri a Sanremo, l’orchestra della Riviera dei Fiori “Note libere” diretta dal giovanissimo compositore e oboista dell’orchestra stessa, Maestro Marco Orazio Vallone si esibirà in un concerto per dare valore al ricordo. Parteciperà Don Lucio Fabris e la conduzione sarà affidata ad Antonio Carli.

L’idea dell’evento è stata elaborata da Massimo Sasso, in collaborazione con il comitato San Giovanni ed è reso possibile anche grazie alla partecipazione del Lions Club Nava Alpi Marittime, della Parrocchia di San Maurizio e della E20.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it.