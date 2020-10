Sanremo, apertura straordinaria alla villa romana della Foce

Sanremo. Sabato 10 ottobre il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) organizza un evento dedicato alla villa romana della Foce di Sanremo. L’appuntamento è alle 14:30 presso l’area archeologica in Via San Rocco, lungo la pista ciclabile sul litorale alle spalle del Cimitero Monumentale della Foce.

La villa romana della Foce, lungo il litorale del Ponente ligure, è uno dei siti archeologici statali di maggiore interesse dell’intera provincia. Sarà aperto al pubblico con l’illustrazione dei risultati degli scavi svolti negli ultimi 100 anni e delle principali strutture ancora visibili, tramite il percorso allestito che attraversa i vani della villa e degli ambienti termali risalenti al II e al III secolo d.C. La visita guidata è a cura degli archeologi del MiBACT, Stefano Costa e Sara Chierici.

Per informazioni 348 9133647 stefano.costa@beniculturali.it. Dovrà essere garantito il rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid-19, incluso l’utilizzo della mascherina e il distanziamento interpersonale. Per l’accesso alle aree esterne sono raccomandate calzature adatte. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è realizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona nell’ambito del piano di valorizzazione 2020, con la collaborazione del Comune di Sanremo – Servizio Museo e del FAI Fondo Ambiente Italiano – Delegazione Imperia.