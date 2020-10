Sanremo, annullato il mercato ambulante di domani. Rinviato il ritorno in piazza Eroi

Sanremo. Sarebbe dovuto tornare domani in piazza Eroi il mercato ambulante, con l’appuntamento previsto per il fine settimana di sabato. Invece niente, a complicare la situazione il tempo e visto gli ultimi bollettini Arpal che hanno alzato il grado di pericolosità per l’Imperiese al codice rosso (arancione poi domattina), il sindaco Alberto Biancheri ha deciso di annullare l’appuntamento con i banchi all’aperto che avrebbe segnato il ritorno del mercato nella sua tradizionale location, dopo i mesi trascorsi sul lungomare a causa dell’emergenza covid.

Contestualmente, il primo cittadino non è intervenuto sulle manifestazioni, quindi, la gara del Rallye, valida per il campionato italiano, che si sarebbe dovuta tenere domani, è confermata. L’avvio della competizione avverrà con un’ora di ritardo rispetto al programma.