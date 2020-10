Sanremo, al Palafiori Renato Ronco presenta “Carriere spezzate”

Sanremo. Il giornalista sportivo Renato Ronco presenterà oggi alle 18.30 al Palafiori il suo nuovo libro: “Carriere spezzate”.

Racconta la storia di due piloti, vissuti a Sanremo, ai margini della terra di Liguria, arrivati ad un passo dalla Ferrari per poi scomparire tragicamente. Due talenti eccezionali, due carriere ricche di soddisfazioni. Dai rally alla pista rapidamente avevano scalato le tappe del successo per arrivare entrambi alle soglie del mito: l’ingaggio alla Ferrari. Il racconto delle due carriere che in parte s’intrecciano, si uniscono, si susseguono racconta un’epoca, un ambiente, un mondo delle corse degli anni ’60 che affascina.

Franco Patria ci lasciò proprio quando era ormai nell’anticamera di Maranello e Leo Cella, che nella stanza del “Drake” era entrato, aveva preferito rinviare l’approccio per eccesso di scrupolo e senso di responsabilità. Due caratteri diversi per due piloti fortissimi. Il paradosso: Patria, istintivo ed aggressivo, muore giovanissimo da fermo per l’errore fatale di un altro pilota sulla pi- sta di Monthlery. E Cella, preciso, metodico e prudente, muore in un test banale sulla pista di Balocco con un’Alfa Romeo Sport “33” che lo tradisce.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare la propria partecipazione inviando un Whatsapp al 3475761925.