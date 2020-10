Sanremo, AAA cercasi commercialista o contabile di studio

Sanremo. Si cerca per uno studio professionale di Sanremo un dottore commercialista o contabile di studio.

Profilo ideale:

1. Laurea Triennale o magistrale in economia aziendale con ottimo curriculum studio e/o consolidata esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali strutturati e modernamente organizzati;

2. Forte propensione ed abitudine allo studio e all’approfondimento e ottime capacità relazionali e comunicative;

3. Ottima conoscenza della contabilità e del bilancio;

4. Conoscenza dell’IVA e del Testo Unico delle imposte sui redditi;

5. Persona capace, riservata, autonoma;

6. Capacità di crescita professionale;

7. Flessibilità e disponibilità in merito agli orari di lavoro;

8. Ottimo uso PC, pacchetto Office: conoscenza dei più diffusi gestionali;

9. Domicilio a Sanremo o comunque in aree limitrofe allo Studio.

Mansioni da svolgere:

Il candidato ideale sarà in grado di svolgere le seguenti attività:

– Redazione dei bilanci con relative note e relazioni;

– Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali società di persone e società di capitali e per persone fisiche (professionisti e ditte individuali);

– Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo;

– Tenuta della contabilità di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati anche ai fini iva;

– Invii telematici

– Altri adempimenti fiscali ed amministrativi richiesti dalla mansione.

L’inserimento sarà immediato nella sede di lavoro a Sanremo. Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di collaborazione a partita IVA o contratto subordinato.

Chi fosse interessato potrà inviare il curriculum a: studio6569@gmail.com.