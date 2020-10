Sanremese Calcio, la Juniores pareggia in Valle d’Aosta. Brancatisano: «Soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita»

Sanremo. Nella prima uscita stagionale, la Juniores della Sanremese pareggia (3-3) in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz al termine di un match caratterizzato da un’altalena di emozioni e goal.

Ai biancazzurri non sono bastate le tre reti siglate da Saccà, Managò e L. Serianaj per portare a casa l’intera posta in palio. L’occasione per rifarsi arriverà comunque presto, considerato che mercoledì 21 ottobre si disputerà il recupero della prima giornata contro il Saluzzo.

In attesa della prossima sfida, il mister Gianni Brancatisano ha analizzato il pareggio esterno: «Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita. Non sono certo mancati l’impegno, la coesione e la voglia di vincere fino al triplice fischio finale, come dimostra la traversa colpita da Lodovici ad una manciata di secondi dal termine. Purtroppo la condizione fisica non era al 100%, considerato il recente stop forzato di 14 giorni. Nonostante ciò, abbiamo creato diverse occasioni da goal, e con un po’ più di attenzione, credo che avremmo potuto subire un paio di reti in meno e portare a casa l’intera posta in palio».

Questa la formazione scesa in campo a Verrès: La Cava, M. Buccino, T. Buccino, L. Serianaj, M. Serianaj, Fava, Lodovici, Coccoluto, Managò, Saccà, Giovinazzo. A disposizione: Del Ferro, Spada, Palombo, Riolfo, Marcucci, Cosma, Elettore.