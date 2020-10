Sanremese Calcio, amichevole in famiglia per i biancoazzurri

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata allo stadio Comunale. Amichevole in famiglia per i biancoazzurri: dopo una fase intensa di riscaldamento sotto lo sguardo del preparatore atletico Giusti e del tecnico in seconda Correale, divisi in due squadre, i ragazzi di mister Bifini si sono affrontati a viso aperto sul manto erboso dell’impianto di Corso Mazzini.

Il tecnico toscano ha provato uomini e schemi in vista dell’esordio in campionato previsto domenica a Busto Garolfo contro l’Arconatese. Durante il test Bifini ha fermato spesso il gioco e ha ruotato diversi calciatori in ogni reparto da una parte e dall’altra per non dare punti di riferimento e tenere tutti sulla corda.

Grande impegno e grande concentrazione da parte del gruppo. Bregliano e compagni, dopo lo stop forzato di domenica scorsa, non vedono l’ora di scendere in campo in un match ufficiale dopo quasi sette mesi dall’ultima volta. Al termine della partitella diversi calciatori sono rimasti sul terreno di gioco per provare i calci piazzati.

La Sanremese si allenerà ancora domani e sabato mattina. Al termine della rifinitura verrà diramato l’elenco dei convocati per il match contro gli oroblu.