San Biagio, donna cade da una fascia in campagna: interviene l’elisoccorso

San Biagio della Cima. Una donna si è ferita cadendo da un muro e per lei è intervenuto anche l’elisoccorso. Verso le 10.30 di oggi stava lavorando in campagna in località Sanferian quando, forse per una disattenzione, è caduta giù da una fascia da quasi due metri di altezza.

Avrebbe riportato un politrauma, non grave, ma tale da far alzare in volo, vista anche la zona impervia e difficilmente accessibile, l’elicottero Grifo del 118. Insieme al velivolo, sono state mobilitate anche ambulanza ed automedica. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco. la paziente è stata poi trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità.