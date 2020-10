San Bartolomeo al Mare, dal Comune arriva l’ok per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

San Bartolomeo al Mare. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha disposto l’accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento negli edifici pubblici e privati da oggi al giorno 3 novembre compresi, in anticipo rispetto alla data di Legge del 15 novembre, per un orario di accensione giornaliero massimo di ore 5 (cinque) anche frazionabili in due o più sezioni e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale stabiliti dall’art.3 del D.P.R.n.74/2013.

Poiché la normativa non consente di fare un provvedimento che traguardi direttamente alla data del 15 novembre, il giorno 3 verrà emessa una nuova Ordinanza qualora le temperature si confermassero sui valori attuali.