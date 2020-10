“Rivierando. Nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure” verrà presentato alla Fiera del Libro di Como

Sanremo. Il libro “Rivierando. Nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure” di Daniela Manili Pessina, Marco Macchi ed Ersilia Ferrante verrà presentato per la prima volta a Villa Olmo alla Fiera del Libro di Como con Parolario sabato 24 ottobre alle 16:30.

Prima presentazione/dialogo/proiezione di alcune immagini del nuovo libro: «E’ un diario-guida turistica alla villeggiatura nella Riviera dei Fiori, fratello del libro “VisioLario” presentato lo scorso anno alla Fiera del Libro di Como. Le immagini dei luoghi della Riviera verranno “gemellate” con le immagini dei luoghi del Lario, affini e connesse, in alcuni casi quasi gemelle. Passeremo dai magici riflessi dell’acqua e delle barche nei porti di lago e di mare, agli svettanti fari, gemelli diversi. I giganteschi alberi monumentali di parchi e giardini ci accompagneranno verso le fioriture tipiche di un luogo e dell’altro. Dal genio di Alessandro Volta, passeremo a raccontare quello di Alfred Nobel e dei luoghi che conservano la loro memoria, gli oggetti delle loro ricerche e dei loro esperimenti. Viaggeremo attraverso la Belle Époque, lo stile “Liberty” nei due luoghi, la funicolare di Como e la funivia (“dai palmizi ai pini”) di Sanremo Monte Bignone, per un lungo periodo la più lunga del mondo. Dalle zampillanti fontane, simbolo della villeggiatura, passeremo ai personaggi che, con i loro romanzi, hanno collegato posti lontani e spinto i connazionali a visitarli promuovendoli turisticamente, come vorremmo fare noi ora».

Sinossi di “Rivierando. Nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure”.

La magia della Riviera rifiorisce con un nuovo punto di vista. “Rivierando” è un percorso guidato e un racconto per immagini che mostra oggi la Riviera, com’era e com’è ancora. Quattro mani più due e un obiettivo, una musica come sottofondo alla storia di una città, tanti sguardi diversi e curiosi. I molti dettagli scoperti passeggiando sono in mostra qui, per invitare turisti e abitanti a visitarli muniti di taccuino, macchina fotografica e smartphone. L’idea di questo libro-guida, che ha un fratello della stessa autrice sul Lago di Como (#Visiolario), è quella di unire più contributi in una sorta di “carnet de voyage”. Le immagini scattate da “turista non per caso” di Daniela Manili Pessina, in tanti percorsi alla scoperta dei luoghi, si uniscono e si mescolano ai racconti della guida turistica e ambientale, appassionata di storia e di storie, Marco Macchi. Trattandosi di un percorso con al centro la città dei fiori, Sanremo, che è anche imprescindibilmente città della musica, non poteva mancare un bel contributo nel merito: la testimonianza di Ersilia Ferrante, avvocato con tante passioni (musica e cultura del territorio in primis). In un luogo così unico, nel quale la “villeggiatura” prevede riposo ma anche svago, ecco allora che alle immagini e ai racconti “reali” se ne aggiungono altri immaginari e creativi. Un invito per chi legge a visitare, documentare e raccontare a suo modo, come abbiamo fatto noi.

Daniela Manili Pessina, architetto di professione e consulente sui temi della comunicazione visiva, della grafica e del Visual, sperimenta nuove modalità per promuovere la cultura del territorio attraverso la fotografia, di cui è instancabile appassionata. Collabora su questi temi con aziende, scuole e associazioni in vari settori, in particolare quello turistico, soprattutto nel territorio del Lago di Como e della Brianza. Pensa che la creatività sia in tutti noi, nella capacità di cercare, vedere e costruire connessioni, attraverso la bellezza di ciò che ci circonda. Da 48 anni è turista (ma non per caso) a Sanremo e nella Riviera dei Fiori.

Marco Macchi, nasce a Sanremo nel 1960 da una famiglia lombarda, laureato in storia, dal 2005 esercita la professione di guida ambientale e guida turistica nella Riviera dei Fiori, facendo scoprire a turisti e locali le bellezze del territorio. Da giovane navigò per i sette mari come Ufficiale di Macchine su petroliere, e anche nella Marina Militare raggiungendo il grado di Sottotenente di Vascello. Vanta un lungo trascorso come cassiere alla Coop. Appassionato di storia, ambiente, alberi monumentali e camminate, raramente è inoperoso.

Ersilia Laura Ferrante è nata a Palma Campania, in provincia di Napoli, in una casa con vista sul Vesuvio, ma è quasi sempre vissuta in Liguria. È a Sanremo da molti anni, città che le piace e dove sono nate le sue due figlie. Abita in un condominio a fianco a quello in cui abitava Amilcare Rambaldi. È avvocato, si occupa in particolare da anni di diritto dei migranti e il suo studio confina con il Teatro Ariston. Le piace leggere, andare a teatro e ascoltare musica, soprattutto la canzone d’autore. È impegnata in alcune associazioni cittadine, come “Pigna Mon Amour”, FAI-Fondo Italiano per l’Ambiente e ”Club per l’Unesco di Sanremo”. Ha fatto parte del direttivo del “Club Tenco”.

Immagini di RIVIERANDO TRA MARE e LAGO con alcuni dei MIX di “10 cose affini”